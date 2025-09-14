Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.