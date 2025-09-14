Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε μη κατοικημένη περιοχή

Συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.
- Μεταναστευτικό: Νέο μπαράζ αφίξεων στη Γαύδο - Περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες
- Συνελήφθη ο γιος γνωστού έντεχνου τραγουδιστή στο Μοναστηράκι, για συμπλοκή με αστυνομικό της ΟΠΚΕ
- Τι έγινε στην 24ωρη λειτουργία του μετρό: Πάνω από 52.000 επιβάτες και 55 επιπλέον δρομολόγια - Πώς κινήθηκαν τα λεωφορεία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.