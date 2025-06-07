Δολοφονική επίθεση στη Γλυφάδα: 7 οι συλληφθέντες Τούρκοι υπήκοοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την αιματηρή υπόθεση της 9ης Δεκεμβρίου 2024 στη Γλυφάδα, όταν Τούρκοι υπήκοοι φέρεται να εμπλέκονται σε δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας ομοεθνών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί συνολικά επτά άτομα, όλα τουρκικής καταγωγής.

Ήδη από την πρώτη φάση της έρευνας, είχαν συλληφθεί δύο άτομα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ τον Μάρτιο ακολούθησαν άλλες τρεις συλλήψεις έπειτα από αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταλύματα στην Αττική. Ένας ακόμα εμπλεκόμενος συνελήφθη αργότερα με ένταλμα, καθώς διαπιστώθηκε η συμμετοχή του στην υπόθεση.

Την περασμένη Δευτέρα, 2 Ιουνίου, εντοπίστηκε και συνελήφθη ακόμη ένας συνεργός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα στα τέλη Μαΐου, ύστερα από νέα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία του αποδεικτικού υλικού της υπόθεσης. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Ανακριτή, όπου και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο Τούρκοι υπήκοοι: ο ένας κρατείται ήδη σε φυλακή της Τουρκίας, ενώ ο δεύτερος αναζητείται και εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνεχίζει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι πρόκειται για υπόθεση με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Πηγή: skai.gr

