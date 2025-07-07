Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή 13 κατηγορούμενων στη δεύτερη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη διετία 2019-2020 στον νομό Φθιώτιδας, πρότεινε η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας, η οποία κατά την αγόρευση της στράφηκε και σε βάρος των μελών του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν έκαναν επιτόπιους ελέγχους.

«Αυτό οδήγησε στο φαινόμενο να μη γίνεται κανένας πραγματικός έλεγχος, παρά τις ενδείξεις παραποιήσεως και απάτης κι αυτός είναι ένας λόγος που ελέγχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το γραφείο μας. Ολα αυτά τα χρήματα τα στερήθηκε κάποιος που πραγματικά έχει γεωργική δραστηριότητα και παλεύει να προβεί στις καλλιέργειες του. Έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε ανεξαρτήτως εγκυκλίων να μεταβεί στο σημείο και να δει αν υπάρχει πραγματικά η δηλωθείσα δραστηριότητα. Εκεί θα έβλεπαν ότι υπήρχαν ζώα, ο βοσκότοπος ήταν παραγωγικός στην πραγματικότητα», είπε η εισαγγελέας και ζήτησε να διαβιβαστούν αντίγραφα της δικογραφίας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έτσι ώστε να ελεγχθούν πέντε μάρτυρες για ψευδορκία, δύο πρόσωπα για ηθική αυτουργία στην ψευδορκία και ένα πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση.

Οι 13 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα αντικήματα της απάτης σε βάρος του των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης πλαστογραφίας και ψευδής βεβαίωσης σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι 12 κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως μισθωτές εκατοντάδων στρεμμάτων βοσκοτόπων στο ιδιωτικό δάσος Αγόριανης (Εκκάρας) και στη Μακρυρράχη, για τα οποία φαίνονται να διέθεταν πλαστά μισθωτήρια που είχαν υποβληθεί στο ίδιο κέντρο υποδοχής δηλώσεων.

Οι επιχορηγήσεις που πήραν κυμαίνονταν από 13.000 έως 91.000 ευρώ ο καθένας.

Ολοι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι τήρησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ενώ ο βασικός κατηγορούμενος ο οποίος είναι ο πρώην πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού Μακρυρράχης μέχρι το 2020, σύμφωνα με το κατηγορητήριο εκμίσθωσε εξονόματος του συνεταιρισμού στρέμματα σε δύο σε κατηγορουμένους του ενώ κατά την κατηγορία η εκτάσεις ανίκαν στο δημόσιο.



