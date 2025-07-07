Διπλή χρυσή διάκριση για το The Why Community στα Education Leaders Awards 2025

Δυο χρυσά βραβεία απέσπασε η The Why Community στα Education Leaders Awards 2025. Τα βραβεία αφορούν τις εξής κατηγορίες:

- «Καινοτομία στη Διδασκαλία στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» με το πρότζεκτ WHY DEBATE club – Το σύμπαν των παράξενων διλημμάτων σε συνεργασία με το σχολείο Dorothy Snot

- «Online & Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» για την πλατφόρμα του The Why Community

Τι είναι το The Why Community;

Η The Why Community αποτελεί μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με αφετηρία την ανάγκη να προσφέρει ουσιαστική, βιωματική μάθηση σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η ομάδα της The Why Community δημιουργεί διαδραστικές δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στα παιδιά μέσω βίντεο ως αποστολές, διλήμματα και φανταστικές ιστορίες.

Για να αφομοιώσουν τις πληροφορίες τα παιδιά πρέπει να παίξουν παιχνίδια, να απαντήσουν σε κουίζ, να ζωγραφίσουν και να απαντήσουν ερωτήσεις γραπτώς ή με βίντεο. Πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου το «Γιατί;» δεν είναι απλώς μια ερώτηση, αλλά μια κινητήρια δύναμη εξερεύνησης.

Καθώς η ομάδα πιστεύει στη δύναμη των συνεργασιών που δημιουργούν ουσιαστικό αντίκτυπο, μαζί με οργανισμούς και εταιρείες, σχεδιάζουν βιωματικές δραστηριότητες για τα παιδιά, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Μέσα από θεματικές που συνδέονται με τις αξίες και τον σκοπό τους, δίνουν στα παιδιά ερεθίσματα, έμπνευση και γνώση.

Η συνεργασία του The Why Community με τη Dorothy Snot, το πρωτοποριακό νηπιαγωγείο της Αθήνας, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων μπορούν να εξασκηθούν ήδη από την προσχολική ηλικία.

