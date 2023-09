Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι που αποπειράθηκαν να ληστέψουν άλλους ανήλικους στον ηλεκτρικό Ελλάδα 10:47, 27.09.2023 linkedin

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι χθες το βράδυ γύρω στις 11:10 επιτέθηκαν σε τρεις 15χρονους εντός συρμού του ΗΣΑΠ και προσπάθησαν να τους ληστέψουν