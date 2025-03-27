Δολοφονία Φαίης Μπακογιώργου: Ένοχες η μητέρα, η αδελφή και η σπιτονοικοκυρά της

Της Έλενας Γαλάρη

Ομόφωνα ενοχές κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενες, μητέρα, αδελφή και σπιτονοικοκυρά της 23χρονης Φαίης Μπακογιώργου, η οποία είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε κουβέρτα, δίπλα σε σκουπιδοτενεκέδες στην Κυψέλη.

Συρόμενα, η σπιτονοικοκυρά της άτυχης κοπέλας κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σωματική βλάβη ανηλίκων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ η μητέρα και η αδελφή του θύματος κρίθηκαν ομόφωνα ένοχες για συνέργεια σε εμπορία ανθρώπων και απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αρχικά η αδελφή της Φαίης Μπακογιώργου είχε ομολογήσει ότι εκείνη τη σκότωσε, όμως στη συνέχεια αναίρεσε και κατηγόρησε ανοιχτά μαζί με τη μητέρα της την σπιτονοικοκυρά.



Ο εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθούν τα αιτήματα να αναγνωριστούν ελαφρυντικά στις κατηγορούμενες κάνοντας λόγο για διαρκή ανοχή στην εξαθλίωση της Φαίης και συγκάλυψη των εγκλημάτων.

Ως προς τη μητέρα και την αδερφή του θύματος ανέφερε ότι «επέδειξαν μια συμπεριφορά συστηματικής ανοχής της επαιτείας και της κακοποίησης της Φαίης χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον να την προστατεύσουν. Η μητέρα της επέλεξε να συγκατοικήσει με έναν άνθρωπο που κακοποιούσε την κόρη της. Δεν θεωρώ ότι η αδερφή της δεν έχει λογική συνοχή, οι πράξεις της δείχνουν ακριβώς το αντίθετο».



Πηγή: skai.gr

