Τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα δε στην παρούσα συγκυρία στην οποία η Συμμαχία καλείται να προσαρμοστεί στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, εξαίρει η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, στην αποκλειστική συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ και τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.

Η κα. Σεκερίνσκα χαρακτηρίζει τη χώρα μας «αξιόπιστο σύμμαχο», που επενδύει σταθερά στην ασφάλεια εδώ και δεκαετίες και συμβάλλει ενεργά στη συνολική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, ενώ προσθέτει ότι η Συμμαχία, εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, δεν υπολογίζει μόνο στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας αλλά και στην αμυντική της βιομηχανία.

«Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που επενδύει περισσότερο στην ασφάλεια, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα μας δαπανά ήδη το 2,9% του ΑΕΠ για την άμυνα, γεγονός που χαρακτηρίζει ως «ισχυρή επένδυση».

Εξαίρει μάλιστα το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο για το πώς θα συνεχίσει να αυξάνει τις δαπάνες της προς τον στόχο που συμφωνήθηκε στη σύνοδο της Χάγης πέρυσι, σημειώνοντας ότι «αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα».

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργή συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεών μας στις δραστηριότητες της Συμμαχίας, αναφέροντας για παράδειγμα τις προωθημένες δυνάμεις στη Βουλγαρία. «Διαδραματίζετε και περιφερειακό ρόλο, και το ναυτικό σας, η πολεμική αεροπορία σας, όλα συμβάλλουν», σημειώνει και συνεχίζει:

«Δεν υπολογίζουμε μόνο στην Ελλάδα ως σύμμαχο, υπολογίζουμε στις ένοπλες δυνάμεις σας, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία σας, για τη συνεχή ενίσχυση της Ευρώπης, μέσω της Συμμαχίας».

«Το περιβάλλον ασφάλειας αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς»

Εξέλιξη που θεωρεί άλλωστε αναγκαία στο πλαίσιο της προωθούμενης ευρύτερης προσαρμογής του ΝΑΤΟ, τόσο λόγω των γεωπολιτικών προκλήσεων όσο και λόγω των πιέσεων από τις ΗΠΑ.

«Η συμμαχία υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη. Κατάφερε να προσφέρει και να εγγυηθεί την ειρήνη για περισσότερες από επτά δεκαετίες, σε όλους τους συμμάχους της, και να προστατεύσει την ασφάλεια. Όμως, καθώς το περιβάλλον ασφάλειας αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς», σημειώνει η κα. Σεκερίνσκα.

Όπως επισημαίνει, η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ έχει καταστεί ξεκάθαρο ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει, η ρωσική απειλή «δεν θα εξαφανιστεί». Για τον λόγο αυτό, όπως προσθέτει, οι 32 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην ασφάλειά τους.

Ωστόσο, η αύξηση των δαπανών, όπως τονίζει, δεν αρκεί. Το ΝΑΤΟ θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί και η παραγωγή αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς και να υπάρξει επαναφορά της ισορροπίας στο εσωτερικό της Συμμαχίας. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς, όπως τονίζει, δεν μπορούν να βασίζονται συνεχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την κα. Σεκερίνσκα, είναι «μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», με μια προσέγγιση «360 μοιρών» στην ασφάλεια καθώς εγείρονται απειλές από τη Μεσόγειο έως την Αρκτική, από τον βυθό έως το Διάστημα, από τις κυβερνοεπιθέσεις έως τα drones και τους πυραύλους.

«Για να μπορέσει να συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών μας, η Συμμαχία πρέπει να προσαρμοστεί. Και αυτό αποτελεί μέρος της προσαρμογής: περισσότερες δαπάνες, καλύτερες δαπάνες, αλλά και δημιουργία μιας ισχυρότερης Ευρώπης μέσα σε αυτή την ισχυρότερη Συμμαχία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο Ιράν, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ σημειώνει ότι η Συμμαχία έχει επισημάνει με έμφαση πως η Τεχεράνη συνιστά κίνδυνο, όχι μόνο για την περιοχή της, αλλά και για την ευρωατλαντική ασφάλεια και παγκοσμίως. Το πυρηνικό πρόγραμμα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η δράση μέσω πληρεξουσίων περιγράφονται ως σαφείς απειλές που έχουν επηρεάσει το ΝΑΤΟ.

Παρότι δε, όπως διευκρινίζει, η Συμμαχία δεν εμπλέκεται στην εκστρατεία που διεξάγαγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζει ότι υπάρχουν επιπτώσεις για την ασφάλεια των συμμάχων.

Η κα. Σεκερίνσκα απαντά πάντως, έμμεσα και στη σαφή δυσαρέσκεια που έχει εκφράσει πολλάκις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή τους να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «αρκετοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρείχαν στον ισχυρότερο σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, υλικοτεχνική υποστήριξη και βάσεις», ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ, «επειδή αυτό δεν επηρεάζει μόνο την ασφάλειά μας στον αμυντικό τομέα, επηρεάζει επίσης το εμπόριο, τις τιμές της ενέργειας».

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης

Ερωτηθείσα για τους φόβους περί ρήγματος στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης, μετά και την απειλή Τραμπ να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, η κα Σεκερίνσκα σημειώνει ότι η αμερικανική έκκληση για ισχυρότερη ευρωπαϊκή εστίαση στην ασφάλεια και μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.

Ωστόσο, προσθέτει ότι μετά τη στροφή των ΗΠΑ προς την Ασία και έχοντας κατά νου ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων, κατέστη σαφές ότι αυτό αποτελεί αναγκαιότητα για όλους.

Γι' αυτό, όπως επισημαίνει, -μετά βέβαια και την ηχηρή έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ- επετεύχθη η δύσκολη συναίνεση για αύξηση των αμυντικών και συναφών με την άμυνα επενδύσεων στο 5% του ΑΕΠ. «Αλλά ήταν ένα αναγκαίο βήμα» λέει και τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς ενισχύουν ήδη τη συμβολή τους.

«Η ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε μια ισχυρότερη Συμμαχία αποτελεί "νικηφόρα συνταγή" τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Αμερική», καταλήγει η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

