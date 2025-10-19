Φωτιά σε όχημα στη Νίκαια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Π. Ράλλη

Φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε όχημα στη Νίκαια προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην οδό Π. Ράλλη, στο ύψος της πλατείας Δαβάκη, με κατεύθυνση προς Πέραμα. Για τον λόγο αυτό, διακόπηκε για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο της πλατείας Δαβάκη έως την οδό Ψυχάρη.
Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Πηγή: skai.gr
