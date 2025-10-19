Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος που είχε αναρτήσει φωτογραφία με όπλο στα social

Άμεση επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 15-10-2025 σε οικία 48χρονου στην περιοχή του Περιστερίου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει 4 φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το επίμαχο πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



