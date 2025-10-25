Διονύσης Σαββόπουλος: Πολίτες αποχαιρετούν τον μεγάλο συνθέτη - Βίντεο

Πλήθος πολιτών αποχαιρετούν από τον πρωί στο λαϊκό προσκύνημα τον Διονύση Σαββόπουλο, τον «Νιόνιο» τους, τον μεγάλο συνθέτη της Ελλάδας και των Ελλήνων. Συγκίνησαν τα πένθιμα εμβατήρια που παιάνισε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.



«Με τα λίγα χρήματά μου, είχα μια κασέτα του Σαββόπουλου» δήλωσε χαρακτηριστικά συγκινημένος ένας από τους προσερχόμενους στη Μητρόπολη Αθηνών. Τα τραγούδια του, οι αναμνήσεις μας, τα βιώματα και τα συναισθήματά μας. «Συννεφούλα» το Σάββατο στη Μητρόπολη...

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Στη Μητρόπολη παρευρίσκονται καλλιτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, αποτίνοντας φόρο τιμής στη μνήμη του.









Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε (EUROBANK - GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη (ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

