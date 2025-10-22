Ο Μέντα 88 αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλου με ένα μοναδικό αφιέρωμα

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 20.00, μία ώρα πριν προβληθεί το πρώτο από τα 6 αδημοσίευτα ακόμη ντοκιμαντέρ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ- «LONG PLAY», στον ΣΚΑΪ, ο ΜΕΝΤΑ 88 αποχαιρετά με τον δικό του, ξεχωριστό, τρόπο τον Διονύση Σαββόπουλο. Τον δημιουργό που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούμε, σκεφτόμαστε και νιώθουμε τη μουσική μας.

Ένα συλλογικό ραδιοφωνικό αφιέρωμα από τους κορυφαίους καλλιτέχνες και τους παραγωγούς του Μέντα 88. Μικρές ιστορίες, λέξεις, φράσεις και ήχοι ενώνονται, δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό πορτρέτο ενός παντοτινού δημιουργού.

Απόψε στις 20.00, στον Μέντα 88, ένα αφιέρωμα γεμάτο φως, συγκίνηση και σεβασμό. Για εκείνον που μας έμαθε πως στο τραγούδι μπορεί να χωρά μέσα του μια χώρα ολόκληρη.

Πηγή: skai.gr

