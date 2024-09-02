Παραδόθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., μετά από σχεδόν ενάμισι μήνα, οι δυο εκ των εμπλεκομένων νεαρών του επεισοδίου του άγριου ξυλοδαρμού του 51χρονου Ελληνοκαναδού, σε μπαρ του Ηρακλείου Κρήτης, στα μέσα Ιουλίου.

Σε βάρος των δύο νεαρών, από Ζωνιανά και Γάζι αντίστοιχα, που είχαν ταυτοποιηθεί τα πρώτα 24ωρα στο πλαίσιο της Αστυνομικής Προανάκρισης, είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι δύο νεαροί αρχικώς μετέβησαν στο Γάζι, από όπου τους παρέλαβαν στη συνέχεια αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου και τους μετέφεραν στον Αστυνομικό Μέγαρο.

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δηλαδή από την έκδοση των ενταλμάτων έως και σήμερα, είχε ασκηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. ασφυκτική πίεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών, ενώ είχαν γίνει αλλεπάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις στα Ζωνιανά, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι και οι δύο είχαν βρει "καταφύγιο", σε σπίτια της περιοχής.

Από την πλευρά των δυο κατηγορουμένων φέρεται να υποστηρίζεται ότι ναι μεν υπήρξε διαπληκτισμός και συμπλοκή με τον 51χρονο, σε καμία περίπτωση όμως δεν αποδέχονται την βαρύτητα των πράξεων που τους αποδίδεται (περί απόπειρα ανθρωποκτονίας) ενώ αναφέρεται ότι στο επεισόδιο υπήρξαν εμπλεκόμενα και άλλα πρόσωπα, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί παρά τον ρόλο που διαδραμάτισαν στο επεισόδιο.

Το βίντεο-ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει πώς ακριβώς ξεκίνησε το επεισόδιο με την παρέα των Kρητικών και τον κρητικής καταγωγής Ελληνοκαναδό σε μπαρ του Ηρακλείου έφερε στη δημοσιότητα το Cretalive.

Τα επίμαχα καρέ, όπως θα παρακολουθήσετε στο βίντεο, δείχνουν την οικογένεια του 49χρονου Ελληνοκαναδού να εξέρχεται από το μπαρ μετά από διασκέδαση. Προπορεύονται ο ένας από τους γιους της οικογένειας με τη μητέρα του, τη 41χρονη Ισλανδή σύζυγο του 49χρονου παθόντα. Η γυναίκα δείχνει ευδιάθετη αφού προχωρά προς την έξοδο του μαγαζιού κεφάτη, υψώνει τα χέρια και λικνίζεται.

Λίγα μέτρα πιο πίσω ακολουθεί ο 49χρονος με το δεύτερο γιο της οικογένειας. Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα το στιγμιότυπο κατά το οποίο θαμώνας (ένας εκ των κατηγορουμένων) ακουμπάει κατά λάθος με το τσιγάρο του στο χέρι τον Ελληνοκαναδό, ο οποίος γυρίζει το κεφάλι του προς την παρέα, ενώ ταυτόχρονα τρίβει με το χέρι του το σημείο που τον είχε ακουμπήσει η κάφτρα του τσιγάρου.

Ο νεαρός που καίει κατά λάθος τον 49χρονο, κρατά το τσιγάρο πίσω από την πλάτη του όσο είναι στραμμένος στην παρέα του και κουβεντιάζουν αμέριμνοι. Τη στιγμή που περνάει ο Ελληνοκαναδός, ο νεαρός φέρεται να γέρνει λίγο να μιλήσει σε φιλικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα το τσιγάρο του να ακουμπήσει τον άνδρα που περνούσε ακριβώς πίσω του για να βγει έξω.

Το βίντεο δεν έχει ήχο ώστε να υπάρχει εικόνα των διαλόγων, φαίνεται όμως ότι ο Kρητικός με το τσιγάρο κάνει νεύμα στον 49χρονο προκειμένου να του πει ότι δεν τον είχε δει. Ο Ελληνοκαναδός κάνει κίνηση να φύγει, όμως τελικά γυρίζει πίσω και κατευθύνεται προς το μέρος του. Φαίνονται να ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες για το συμβάν με το τσιγάρο, ενώ η παρέα του νεαρού εξακολουθεί να κουβεντιάζει κανονικά, χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Τη στιγμή εκείνη στο πλάνο μπαίνει ένας τρίτος νεαρός (δεν καθόταν στην παρέα), ο οποίος μπαίνει ανάμεσα στους δύο που μιλούν και ουσιαστικά ζητά από τον 49χρονο να αποχωρήσει και να λήξει η όποια παρεξήγηση. Τότε πια αρχίζουν να μαζεύονται γύρω τους και άλλα πρόσωπα και από τις δύο πλευρές. Αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι ανταλλάσσουν κουβέντες, μεσολαβούν χειρονομίες και σπρωξίματα εκατέρωθεν (η 41χρονη Ισλανδή μπαίνει επίσης στη μέση) και η όλη φασαρία μετατοπίζεται πλέον εκτός μπαρ, με τα γνωστά δυστυχώς αποτελέσματα.

Οι δύο νεαροί, αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη στα Δικαστήρια Ηρακλείου.

