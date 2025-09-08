της Δώρας Αντωνίου

Τέλος σε μια σειρά από σενάρια για πιθανές πολιτικές εξελίξεις, τα οποία ανατροφοδοτούν διαρκώς μια αίσθηση πολιτικής ρευστότητας και φαίνεται ότι συμβάλλουν στη διατήρηση, αν όχι στην ενίσχυση, κλίματος αναταραχής στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θέλησε να βάλει από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός.

Το γεγονός ότι τα σενάρια αυτά σε σημαντικό βαθμό τροφοδοτούνται από συζητήσεις και εκτιμήσεις μεταξύ στελεχών της κυβερνητικής παράταξης, δείχνει ότι όσα είπε απευθύνονται και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Άλλωστε, οι αναφορές σε «δαχτυλίδια», «αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει», τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και τροποποίηση του εκλογικού νόμου αφορούν πρωτίστως το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Ν.Δ..

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επιδίωξε να προσδιορίσει τον χώρο εντός του οποίου το κυβερνών κόμμα αναζητά κοινωνικές αλλά και πολιτικές συμμαχίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε, λοιπόν, κατηγορηματικός για μια σειρά από σενάρια. Ειδικότερα:

- για τον εκλογικό νόμο είπε ότι «Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι σημαντική για να ξέρουν οι πολίτες πώς να τοποθετηθούν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και το 2023 πίστευαν ότι η αυτοδυναμία δεν ήταν εφικτή, αλλά την πετύχαμε».

Ο ίδιος εμφανίζεται σταθερός στη θέση που παγίως διατυπώνει, ωστόσο οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις της Ν.Δ. έχουν αυξήσει την πίεση από την πλευρά βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για αλλαγές που θα ενισχύσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους. Αν η εικόνα αυτή δεν μεταβληθεί στις δημοσκοπήσεις που αναμένονται προσεχώς, είναι θέμα χρόνου να επανακάμψουν οι σχετικές συζητήσεις.

- Για το αν θα δώσει «δαχτυλίδι» για τη διαδοχή του πριν από τις εκλογές, απάντησε: «Θα αστειεύεστε. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Καταλαβαίνω γιατί κάποια συμφέροντα για δικούς τους λόγους θέλουν να προκαλούν υπόνοιες και αναταραχή. Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Ευφάνταστα σενάρια που διακινούν κάποιοι πάνω στη δική τους μοναξιά και στη θλίψη που θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με κάποια φθορά το αναγνωρίζω, αλλά με παραπάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία… ». Και αυτή η συζήτηση, πάντως, συνδέεται με την εικόνα του κυβερνώντος κόμματος και τις δημοσκοπικές επιδόσεις, που εν πολλοίς θα κρίνουν αν θα επανέλθει στο προσκήνιο. Όπως και τα σενάρια για πιθανή επίσπευση των εκλογών, τα οποία επίσης διέψευσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.

Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι επιθυμεί να χαμηλώσουν οι τόνοι στο μέτωπο που έχει διαμορφωθεί με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. «Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες και απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν, θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι η παράταξη αυτή που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει», διεμήνυσε κάνοντας σαφές άνοιγμα στους δύο προκατόχους του στην ηγεσία της Ν.Δ.

Όσον αφορά την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο ίδιος κινείται σε γραμμή να χαμηλώσουν οι τόνοι στον πολιτικό διάλογο και έκανε σαφές άνοιγμα προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το βασικό κόμμα με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε», ενώ δήλωσε ότι έκανε αποδεκτή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή για υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Αντίθετα, έβαλε απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αλλά και ότι «υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα».

Σε επίπεδο κοινωνικών συμμαχιών, μίλησε για «μια σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών, που θέλει να προσεγγίζουμε την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα». Και κατέστησε σαφές ότι αυτή την πλειοψηφία, η οποία στράφηκε προς τη Ν.Δ. και στήριξε τον ίδιο στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, θα επιδιώξει να επαναπροσεγγίσει και να φέρει πίσω, κοντά στο κυβερνών κόμμα.



