Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση στα ποσοστά της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ

Η δημοσκόπηση της GPO για τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», μετά τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καταγράφει μια σχετική βελτίωση κάποιων δημοσκοπικών μεγεθών μετά το δύσκολο καλοκαίρι και τον αντίκτυπο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ανατρέπει όμως τη συνολική εικόνα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.

Το αποτύπωμα από τις οικονομικές εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Συγκεκριμένα, το 32,9% του συνόλου κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, συνεχίζει να τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο πακέτο των εξαγγελιών, ωστόσο το ποσοστό που κρίνει θετικά τα φορολογικά μέτρα μπορεί ναθεωρηθεί μια καλή επίδοση για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σχετικά με την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων, αλλά περιορισμένα. Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με την έρευνα της GPO έχει ως εξής:

Πρόθεση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%

Πηγή: skai.gr

