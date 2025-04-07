Δήμος Αθηναίων: Ενημέρωση για την αποκομιδή των απορριμμάτων την Τετάρτη 9 Απριλίου

Να μη βγάλουν τα σκουπίδια τους κάτοικοι και καταστηματάρχες της πρωτεύουσας, τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και για την εικόνα της πόλης, κατά τη διάρκεια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν για την Τετάρτη 9 Απριλίου, οι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, ζητά με ανακοίνωσή της η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

«Η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην Αθήνα », σημειώνει η αντιδημαρχία, ευχαριστώντας εκ των προτέρων «για την κατανόηση και τη συμβολή όλων στην προσπάθεια να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή και ευπρεπή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

