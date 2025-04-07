ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Να γίνει άμεση διόρθωση του πορίσματος με την απαλοιφή του κεφαλαίου για την πυρόσφαιρα

«Να γίνει άμεση διόρθωση του πορίσματος με την απαλοιφή του κεφαλαίου με την πιθανολόγηση για τις αιτίες της πυρόσφαιρας» αποφάσισε το Συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που συγκροτήθηκε σήμερα το πρωί, Δευτέρα, 7 Απριλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει ως εξής:

«Η 26η/2025 συνεδρίαση του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.275597/18 - 9 - 2023 (τ. ΥΟΔΔ 988 / 23) απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε την 7/4/2025 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στα γραφεία του Οργανισμού (Βυτίνης 14-18, Νέα Φιλαδέλφεια) μετά από πρόσκληση του Αν. Προέδρου της και Προέδρου του σιδηροδρομικού τομέα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ενημέρωση για επιστολή πανεπιστημίων Πίζα και Γάνδης

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

Πρόεδρος & Πρόεδρος Αεροπορικού Τομέα: Γεώργιος Δριτσάκος

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Πρόεδρος Σιδ/κού Τομέα: Παπαδημητρίου Χρήστος

Μέλη: Φλέσσας Γρηγόριος, Βάλαρης Χρήστος, Ευγενικός Πέτρος

Οι θεματικές ενότητες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του με την παραπάνω σύνθεση έχουν, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Ενημέρωση για απόσυρση πανεπιστημίου Πίζας και δηλώσεις ερευνητή Πανεπιστημίου Γάνδης κου Μαραγκού.

Το συμβούλιο ενημερώθηκε εκτενώς από τον αναπληρωτή πρόεδρο και πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα για τα εκκρεμή σιδηροδρομικά ζητήματα και την απόσυρση του πανεπιστημίου Pisa από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με την πυρόσφαιρα και τις δηλώσεις του ερευνητή Πανεπιστημίου Γάνδης κου Μαραγκού.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος ενημέρωσε ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και εισηγήθηκε να προχωρήσει οπωσδήποτε μετά από αυτήν την εξέλιξη και τη στην ουσία ακύρωση της επίκλησης του πανεπιστημίου της Πίζα από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά και τις δηλώσεις του ερευνητή κου Μαραγκού, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος, παρά το ότι δεν υπήρξε επίσημη τέτοια ενημέρωση από το πανεπιστήμιο της Γάνδης, η άμεση και επείγουσα ισχυροποίηση και επιβεβαίωση του ανοικτού σημείου του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας με κάθε δυνατό τρόπο ώστε η εξήγηση που θα δοθεί να είναι επιστημονικά ορθή και αν είναι δυνατόν μη αμφισβητήσιμη.

Πλέον, όμως, αυτού ο κος Παπαδημητρίου υπενθύμισε ότι με το πρακτικό της 26ης Φεβρουαρίου 2025 το συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση του είχε επιμόνως ζητήσει από τον κύριο Accou τη μη συμπερίληψη του κεφαλαίου με το οποίο γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση αυτών από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα. Ο κος Αccou αρνήθηκε το αίτημα αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς να αναβάλει τη σχετική απόφαση.

Κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Ως τότε όμως το Συμβούλιο αποφάσισε:

Να γίνει άμεση διόρθωση του πορίσματος με την απαλοιφή του κεφαλαίου με την πιθανολόγηση για τις αιτίες της πυρόσφαιρας.

Το μέλος του Συμβουλίου κος Πέτρος Ευγενικός δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη δόκιμο ελλείψει επίσημης επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, να απαλειφθεί συνολικά η ενότητα αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας, αλλά να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, αναφορικά με την ακριβή εμπλοκή του Πανεπιστημίου της Πίζα.

Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με τις προτάσεις του Προέδρου του σιδηροδρομικού Τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

