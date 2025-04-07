Ολυμπία Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας μεταξύ των κόμβων Κινέτας και Μεγάρων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες συντήρησης και καθαρισμού βραχοπροστασίας θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 09/04, μόνον στην κατεύθυνση προς Αθήνα κατά τη διάρκεια των οποίων, η κυκλοφορία θα εκτραπεί μεταξύ των κόμβων Κινέτας (ΧΘ 55,8) και Μεγάρων (ΧΘ 38,9) στην Παλαιά ΕΟ Αθηνών - Κορίνθου. Κλειστοί θα παραμείνουν οι κλάδοι εισόδου των Κόμβων Κινέτας και Πανοράματος προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Κόρινθο θα λειτουργεί κανονικά.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλου παράγοντα, οι ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν ολικώς ή μερικώς την επόμενη μέρα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

