Δήμος Αθηναίων: 1.300 πασχαλινά γεύματα αγάπης από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης

Και αυτό το Πάσχα ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε προτεραιότητα τη μετάδοση του μηνύματος της αγάπης προς όλους, μεριμνώντας ιδιαιτέρως για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) διοργάνωσε στις 11.30 π.μ. το καθιερωμένο γεύμα Αγάπης για τους άστεγους και οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Ρουφ (Πειραιώς & Εχελιδών 69).

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σημείωσε: «Στην Αθήνα είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Σήμερα, όπως και κάθε μέρα στεκόμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους. Εδώ στο Σεράφειο αλλά και σε όλες τις δομές φιλοξενίας προσφέρουμε περισσότερα από 1300 πασχαλινά γεύματα για τους άστεγους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και ευτυχία! Καλό Πάσχα!».

Η Πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ, Μίνα Φούντζουλα, ανέφερε: «Όλες τις ημέρες των εορτών υποστηρίξαμε πάνω από τρεισήμισι χιλιάδες οικογένειες με τρόφιμα, τσουρέκια, αυγά πασχαλινά, λαμπάδες στα παιδιά, παιχνίδια, προσφορές εταιρειών τις οποίους ευχαριστούμε».

Στο μεγάλο αυτό εορταστικό τραπέζι προσκλήθηκαν όλοι όσοι φιλοξενούνται στις δομές της πόλης, καθώς και συμπολίτες μας που συνεχίζουν να διαβιούν στον δρόμο. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. φρόντισε για την μετακίνησή τους από και προς τον χώρο του γεύματος, ενώ ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) μερίμνησε για τη μουσική επένδυσή της γιορτής με την παρουσία DJ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκαν παραδοσιακά πιάτα, εορταστικά εδέσματα και αναψυκτικά. Παράλληλα, επιπρόσθετες μερίδες φαγητού μοιράστηκαν στις δομές φιλοξενίας της πόλης, με τον συνολικό αριθμό των γευμάτων να ξεπερνά τα 1.300.

Το εορταστικό γεύμα της Κυριακής του Πάσχα αποτελεί προσφορά της εταιρείας Lidl Hellas.

