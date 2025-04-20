Από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στήθηκαν και φέτος οι ψησταριές στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, τα κάρβουνα άναψαν και το αρνί στριφογύρισε στις σούβλες.

Ο καιρός στην πόλη ήταν ο απόλυτος σύμμαχος κι έτσι οι ταβέρνες έστησαν τις σούβλες τους, που πέρα από αρνί, περιελάβανε κοκορέτσι και κατσικάκι. Το Ενετικό Λιμάνι «πλημμύρισε» από κόσμο, επισκέπτες του Πάσχα, αλλά και… έκτακτους καθώς σήμερα είχαμε άφιξη κρουαζιερόπλοιου με πάνω από 3.000 επιβάτες.

