Για το σχέδιο της ΕΛΑΣ για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας πως το πρωί δεν καταγράφεται μεγάλη κίνηση και πως οι εικόνες δεν είναι αντίστοιχες με αυτές που επικράτησαν στους δρόμους παραμονή των Χριστουγέννων, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Αναλυτικά, η κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Eίναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα από την παραμονή των Χριστουγέννων και τις εικόνες που είδαμε τότε, με τον κόσμο να ταλαιπωρείται. Βέβαια, έχουμε πολύ μικρή έξοδο. Αυτό που παρατηρούμε είναι πως η μεγάλη έξοδος πραγματοποιήθηκε μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων».

Συνέχισε λέγοντας: «Αναμένουμε να κορυφωθεί η έξοδος της Πρωτοχρονιάς από το Λεκανοπέδιο μετά το μεσημέρι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Χρησιμοποιούμε κανονικά το εθνικό δίκτυο στο ρεύμα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμα ένα σημείο που παραμένει κλειστό, από τον κόμβο του Μαρτίνου μέχρι και τον κόμβο του Κάστρου στην κάθοδο, από το ρεύμα Λαμία προς Αττική. Εκεί εντοπίστηκαν και τα περισσότερα προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες. Η κίνηση γίνεται από παρακαμπτήριες και είναι το μοναδικό σημείο, για αυτό προχωρήσαμε σε ανακοίνωση δίνοντας ακόμα δύο εναλλακτικές διαδρομές».

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ τόνισε πως «οι πολίτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί όλο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την κακοκαιρία που μπορεί να επικρατεί τις επόμενες ημέρες, όπως και σήμερα, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στη Βοιωτία αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να ενημερώνονται από την ΕΛΑΣ για το ποιες είναι οι εναλλακτικές».

Για την επιστροφή των εκδρομέων η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως «προτροπή της ΕΛΑΣ είναι να πραγματοποιείται τμηματικά από Κυριακή μέχρι Δευτέρα. Να μην επιστρέψουν μαζικά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει από μια και δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο, θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει λογική και θα είμαστε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων, όπως έχει γίνει και σήμερα και έχουμε μια πολύ καλή ροή στην εθνική».

Για άλλες τυχόν ενέργειες που μπορεί να λάβει η ΕΛΑΣ, απάντησε πως «στα σημεία που οι αγρότες έχουν επιτρέψει την κίνηση των συμπολιτών μας, είτε από μιάμιση είτε από 2 λωρίδες κυκλοφορίας, έχουν απομακρυνθεί τα τρακτέρ, ανάλογα το σημείο. Δεν έχουμε τις εικόνες που είχαμε την παραμονή των Χριστουγέννων που μέχρι την τελευταία στιγμή αστυνομικοί αναζητούσαν 10-15 οδηγούς και ιδιοκτήτες τρακτέρ για να απομακρύνουν τα οχήματα».

Πηγή: skai.gr

