Συναγερμός σήμανε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά από την ενημέρωση του ΕΚΑΒ για λιποθυμία 14 ατόμων σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο Λιμνοχώρι, στη Φλώρινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia, η δηλητηρίαση οφείλεται σε ατελή καύση στη θέρμανση και στη διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος είπε ότι ένας 48χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης, σε σοβαρή κατάσταση, οκτώ άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Φλώρινας και πέντε στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με το kozan.gr, το ξενοδοχείο σφραγίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.