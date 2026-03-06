Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της υπόθεσης των Τεμπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου οι εξελίξεις σήμερα είναι σημαντικές.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η πρόεδρος διέταξε κατάσχεση των πρώτων φωτογραφιών και βίντεο που τράβηξαν δικαστικοί πραγματογνώμονες με το κινητό τους από το σημείο της τραγωδίας.

Η κ. Μαρία Καρυστιανού τόνισε στις δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας πως: «Σήμερα προέκυψε κάτι πολύ σημαντικό, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι έχει τραβήξει με το κινητό του υλικό από το ίδιο το βράδυ και την επόμενη και τις επόμενες ημέρες, το οποίο υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, δεν έβαλε στη δικογραφία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Τρία χρόνια ψάχνουμε τα βίντεο και βρίσκουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έχει τραβήξει υλικό το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας, δεν το έχει δει κανένας, εκτός από τον ίδιο. Και στη συνέχεια περάσαμε περίπου τέσσερις ώρες συζήτηση για να πειστεί η έδρα να κατασχέσει αυτό το υλικό.

Τελικά, η έδρα απεφάνθη ότι θα κατασχέσει το υλικό το οποίο αποθηκεύτηκε σε σκληρούς δίσκους. Παρόλα αυτά, και προς έκπληξή μας, δεν θέλει να κατασχέσει το κινητό, δηλαδή το μέσο με το οποίο έγινε η πρώτη λήψη. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί με αυτό θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα βίντεο, τι άλλη πορεία είχαν, αν δόθηκαν κάπου αλλού, αν έγινε συζήτηση με κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει μάλλον την έδρα να το δει. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Θα μείνουμε με την απορία; Θα δούμε. Εμείς νομίζω θα ξαναζητήσουμε να γίνει κατάσχεση του υλικού και του κινητού και έλεγχός του. Προς το παρόν περιμένουμε να γίνει σήμερα η κατάσχεση των δίσκων στο σπίτι του μάρτυρα και του έτερου και των δύο πραγματογνωμόνων».

