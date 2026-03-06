Πάτρα: 25χρονος φοιτητής έκοψε τις φλέβες του στην εστία του πανεπιστημίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Πατρών, όταν 25χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός φοιτητής έκοψε τις φλέβες του. Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News, ο 25χρονος είχε επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή του και πριν από περίπου 20 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

