Κρήτη: Διέσχισαν ανενόχλητοι τη μισή Ευρώπη με αμάξι γεμάτο εκρηκτικά και σφαίρες

Την ενορχήστρωση και την εκτέλεση της επιχείρησης ανέλαβε το ΑΤ Κισσάμου που είχε θέσει υπό παρακολούθηση τον 37χρονο Σλοβάκο (κάτοικο Κισσάμου), μετά από πληροφορίες για τη δράση του.



Οι δυο τους, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr επιβιβάστηκαν στο πλοίο στις 26 Φεβρουαρίου και μετέβησαν οδικώς στη Σλοβακία, από όπου επέστρεψαν χθες Πέμπτη, με σκοπό να διοχετεύσουν στην αγορά παράνομα, όλα αυτά τα προϊόντα, ενώ είναι αξιοσημείωτο το ότι διέσχισαν οδικώς τη μισή Ευρώπη ανενόχλητοι για να πιαστούν τελικά στα Χανιά!

Το αμάξι στο οποίο επέβαιναν, ελέγχθηκε μετά την αποβίβαση από το καράβι, μόλις είχε βγει στην εθνική οδό και διαπιστώθηκε ότι ήταν «τίγκα» στα εκρηκτικά και τα φυσίγγια στοιβαγμένα σε κούτες στο πίσω κάθισμα, όπως βλέπετε στη φωτογραφία του zarpanews.gr. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε φιμέ τζάμια ενώ ανάμεσα στο μπροστά και το πίσω κάθισμα είχε τοποθετηθεί μαύρη κουρτίνα

Στο όχημα που ελέγχθηκε στην εθνική οδό, στην επιστροφή προς Κίσσαμο, βρέθηκαν: 460- βεγγαλικά, 3.822 κροτίδες, 25 πυροτεχνήματα, σιντριβάνι, 16 πυροτεχνήματα τύπου βόμβα, 2 καπνογόνα, 3 ηλεκτρονικές συσκευές απομακρυσμένης πυροδότησης βεγγαλικών, 2 πιστόλια, 3 γεμιστήρες, 611 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 1 μεταλλική βαλλίστρα με 5 βέλη, 3 σιγαστήρες πυροβόλου όπλου,προσαρμοσμένο φακό,διόπτρα και κομπρέσορα, 1 γκλόπ, 1 μαχαίρι.

Σε έλεγχο στο σπίτι του 37χρονου βρέθηκε και ένα μίνι οπλοστάσιο με ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών έτοιμο προς χρήση, το οποίο έφερε φυσίγγιο στη θαλάμη και ήταν εξοπλισμένο με φακό, διόπτρα τύπου red dot και σιγαστήρα, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης γεμιστήρες και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων!

Βρέθηκαν ακόμα δύο ακόμη σιγαστήρες, εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων τύπων, μία μεταλλική βαλλίστρα με βέλη, ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ και ένα μεγάλο μαχαίρι τύπου «survivor» ενώ σε αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού αλλά και σε αγροτικό χώρο εντοπίστηκαν επιπλέον κούτες που περιείχαν 3.754 κροτίδες και 1.050 βεγγαλικά!

Επιπλέον, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του 37χρονου ως μέσο παράνομης μεταφοράς όπλων πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Η προανάκριση διενεργείται από Το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: zarpanews.gr

