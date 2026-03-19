Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του αστυνομικού ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο επιχειρήσεων και συντόνιζε τις κινήσεις των διμοιριών ΜΑΤ, που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη την 7η Δεκεμβρίου 2023.

Ο μάρτυρας άφησε σαφείς αιχμές σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, καθώς, όπως είπε όταν άκουσε από τον ασύρματο τους συναδέλφους του να περιγράφουν λεπτό προς λεπτό τα επεισόδια, τον βαρύ τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη, αλλά και τις προσπάθειες που έκαναν για να του αφαιρέσουν τη φωτοβολίδα από το πόδι του, έδωσε εντολή να κλείσουν οι πόρτες του γηπέδου για να μην βγει κανείς εάν προηγουμένως δεν ελεγχθεί.

«Είπα στις διμοιρίες που εφτασαν εκεί να κλείσουν τις πόρτες, να φυλάξουν την είσοδο και να μήν αφήσουν κανέναν να βγει αν δεν ελεγχθεί. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ σίγουροι για κάποια άτομα... Η απόφαση ήταν δική μου να κλειστούν οι θύρες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να μην βγει κάποιος έξω αλλά επειδή υπήρχε βαρυς τραυματισμός έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε συλλήψεις. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μού είπαν ότι ο αστυνομικός διευθυντής του Πειραιά τούς προκαλεί προβλήματα και τούς απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα και τις αποστολές που έφευγαν... ενώ, εμείς είχαμε δώσει εντολή να ελέγχονται άπαντες να μην φύγει κανείς αν δεν το εγκρίνουμε εμείς.»

Ο μάρτυρας ο οποίος συντόνιζε τις διμοιρίες, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και καλά μελετημένη.

«Θεωρώ από την υφή της επίθεσης και από την πείρα μου ότι ήταν προσχεδιασμένο και καλά μελετημένο. Οι δράστες έδειχναν να ξέρουν τι δυνάμεις υπήρχαν εκεί και γι αυτό επιτίθεντο σχεδιασμένα και κατά κύματα. Το αξιοπερίεργο που αποδεικνύει ότι ήρθαν εκ του ασφαλούς να κάνουν επεισόδια και να ξεφύγουν είναι ότι είχαν προμελετημένο να μπουν στο γήπεδο όταν τους απωθήσουμε θεωρώντας ότι εκεί θα βρουν άσυλο και δεν θα μπορούμε να τους πιάσουμε. Συνήθως όταν απωθούμε έξω από γήπεδα, φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις για να γλιτώσουν. Εδώ όμως δεν περίμεναν να δώσω εντολή να κλείσουν οι πόρτες και να μην μπορούν να φύγουν. Την πάτησαν.»

Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα επεισόδια δεν ήταν συνηθισμένα, καθώς ο όγκος των πυρομαχικών ήταν μεγάλος.

Δικαστής: Με βάση όλη την εικόνα αν δεν είχε συντελεστεί ο τραυματισμός, θα είχατε πάρει την απόφαση να αποκλειστεί το γήπεδο?

Μάρτυρας: Όχι , όχι. Η σφοδρότητα είναι συγκεκριμένη υπήρχε ανθρωποκτονο πρόθεση. Το αποτέλεσμα της σφοδρότητας είναι ο βαρύς τραυματισμός, .. αν δεν τον είχαμε, οι κινήσεις μας θα ήταν διαφορετικές. Οι επιθέσεις δεν ήταν συνήθη επεισόδια . Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδα ατόμων συνήθως δρούν σε μικρό ομάδες , σου πετούν κάτι...εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για δύο μεγάλα κύματα . Από το ηχητικό που ακούγεται καταλαβαίνεις ότι δεν είναι οι επιθέσεις που ξέρουμε. Εδώ ήταν συγκεκριμένοι, συνέχισαν τις επιθέσεις ακόμα και μετά τον τραυματισμό. Ακούγαμε τις προσπάθειες που έκαναν για να βγάλουν φωτοβολίδα. Καταλάβαμε ότι ήταν βαρύς ο τραυματισμός. Εμένα μου έλεγαν, μού διαβίβασαν ότι ο τραυματίας χάνει πολύ αίμα, και πως συνεχίζονται οι επιθέσεις. Τους έλεγα επιτακτικά "βάλτους μέσα τώρα". Από εμπειρία καταλάβαινα ότι τα πυρομαχικά ήταν πολλά. Μου έλεγαν ότι έχουμε συνεχεις φωτοβολίδες σε ευθεία βολή εναντίον μας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου

Πηγή: skai.gr

