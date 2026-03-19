Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη - Αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματική δίωξη

Σε κακούργημα αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του 19χρονος φίλου του 20χρονου Κλεομένη που ήταν παρών στο φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά.
Η δίωξη σε βάρος του αφορά πλέον σε «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», ενώ αρχικά είχε ασκηθεί σε βαθμό πλημμελήματος.
Ο 19χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Με απόφαση των αρχών αφέθηκε ελεύθερος, καθώς παρήλθε το προβλεπόμενο πενθήμερο όριο κράτησης.
- Καλαμαριά: Προσήχθη πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης το οποίο φέρεται να κάλεσε ο 23χρονος
- ΕΕΤ: Με τη συμμετοχή 1.881 μαθητών ολοκληρώθηκε ο Ένατος Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα “European Money Quiz”
- Λυμπερόπουλος: «Ο Γκέμπελς - Κυρανάκης θα μιλήσει με την Ομάδα Αλήθειας» - Στο «Ελ. Βενιζέλος» τα ταξί
