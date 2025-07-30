Δώδεκα ακτές βραβευμένες από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2025 και έχασαν το βραβείο τους.

Όπως έγινε γνωστό από τους υπεύθυνους συντονισμού του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», οι συγκεκριμένες ακτές έχασαν το βραβείο τους επειδή είτε δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Οι υπεύθυνοι σημειώνουν ωστόσο, ότι η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του προγράμματος, εξαιρετική.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του προγράμματος, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, γενικά διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών και ορθή πληροφόρηση). Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της Γαλάζιας Σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τους υπεύθυνους του προγράμματος, συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα, ενώ εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων και σε άλλες ακτές, θα ακολουθήσουν και άλλες αποσύρσεις που θα ανακοινωθούν με επόμενα δελτία Τύπου.

Οι 12 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

Ακτή Πλάκα, Δήμος Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας

Ακτή Κονδύλι, Δήμος Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας

Ακτή Καραθώνα, Δήμος Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας

Ακτή Τολό, Δήμος Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας

Ακτή Λύχνος, Δήμος Πάργας, ΠΕ Πρέβεζας

Ακτή Γεωργιούπολη/Fereniki, Δήμος Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων

Ακτή Βασιλιάς, Δήμος Σκιάθου, ΠΕ Σποράδων

Ακτή Καναπίτσα, Δήμος Σκιάθου, ΠΕ Σποράδων

Ακτή Ασέληνος, Δήμος Σκιάθου, ΠΕ Σποράδων

Ακτή Γούρνες Ελιά, Δήμος Σκιάθου, ΠΕ Σποράδων

Ακτή Αμπελάκια/Elivi, Δήμος Σκιάθου, ΠΕ Σποράδων

Ακτή Φανάρι/Camping, Δήμος Κομοτηνής, ΠΕ Ροδόπης

