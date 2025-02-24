Μποτιλιάρισμα 16 χιλιομέτρων στη Λεωφόρο Κηφισού – Ποιοι δρόμοι είναι αδιάβατοι

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα 16 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης προς τη Λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχαίου με τραυματισμό δικυκλιστή, που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στη Βεΐκου από το Δημοτικό Στάδιο Γαλατσίου προς τη Λεωφόρο Καποδιστρίου, στα τελευταία δύο χιλιόμετρα της Πειραιώς, προς την Αθήνα, στα δύο ρεύματα της Αρδηττού, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς Πειραιά, ανά τμήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.