Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο Σοφικό Κορινθίας με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο ενώ από το πρώτο φως της ημέρας στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα με ρίψεις νερού. Ειδικότερα συνεχίζουν της μάχη της κατάσβεσης 140 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος και 37 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου από ΓΕΕΘΑ και ΟΤΑ, καθώς και εθελοντές.

Πυροσβέστης υπέστη καρδιακό επεισόδιο - 3 τραυματίστηκαν

Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς ένας πυροσβέστης υπέστη καρδιακό επεισόδιο και τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστης με καταγωγή από το Σοφικό Κορινθίας, ο οποίος επιχείρησε μαζί με τους συναδέλφους του εθελοντικά καθώς δεν είχε βάρδια, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής. Οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ειδικότερα, επρόκειτο για έναν επιπυραγό με θλαστικά τραύματα από πτώση, έναν αρχιπυροσβέστη με κάταγμα στο χέρι και έναν εποχικό πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα στο χέρι και στο πρόσωπο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11.42 την Τετάρτη και αναπτύχθηκε σε πυκνή δασική έκταση, δίπλα στην εθνική οδό Επιδαύρου - Κορίνθου.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 ήχησε στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την πυρκαγιά πραγματοποιήθηκε συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρήτης και Πολιτικής Προστασίας, χθες το απόγευμα, υπό τον υπουργό Βασίλη Κικίλια. Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων συναρμόδιων υπουργείων, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ και του Στρατού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Ξάνθης)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)

- Περιφέρεια Κρήτης

Παράλληλα η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

