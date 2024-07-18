Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στη Δράμα - «Σηκώθηκαν» ελικόπτερα

Έσπευσαν πάνω από 30 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε από χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στη Δράμα στην περιοχή Σίτνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

