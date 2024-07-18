Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε από χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στη Δράμα στην περιοχή Σίτνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σίτνα Δράμας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 7η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

