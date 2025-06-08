Δύο επιτυχείς επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν πρωϊνές ώρες σήμερα στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της νήσου Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, 38 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο που έπλεε ακυβέρνητη στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο υπό σημαία Δανίας, έπειτα από σήμα του ΕΚΣΕΔ. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ΒΔ άνεμοι 4 μποφόρ.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερη επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε μόλις 0,3 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Εκεί, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προχώρησε στη διάσωση 44 ακόμη αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ήπιες, με ανέμους έντασης ΒΔ 3 μποφόρ.

Οι αρχές συνεχίζουν να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέες περιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.