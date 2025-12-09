Λογαριασμός
Επίθεση με μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

Οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τους αστυνομικούς - Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ δεν υπάρχουν και συλλήψεις 

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Εξάρχεια, με αγνώστους να κάνουν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όπου οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ERTNews.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.

