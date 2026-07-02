«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως μεταδίδει το ThessPost.gr, φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ φορούν μπλουζάκια με το σύνθημα της συγκέντρωσης, ενώ στην πύλη του νοσοκομείου όπου η Βάγια Νέστορα άφησε την τελευταία της πνοή, έχουν αφήσει κεράκια και τη φωτογραφία της.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 19.00, ωστόσο αναμένεται σύμφωνα με εκτιμήσεις σημαντική παρουσία ατόμων, ως ένδειξη συμπαράστασης στην οικογένεια Νέστορα.

Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα – Παίρνει εξιτήριο ο πατέρας

Την ίδια στιγμή η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη της Βάγιας Νέστορα και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε από Ιπποκράτειο στο «Παπανικολάου», καθώς φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε χέρια και πόδια. Τα τραύματά της προκλήθηκαν επειδή η ίδια επιχείρησε να σώσει τη μητέρα της από τις φλόγες και τους πυκνούς μαύρους καπνούς.

Ο πατέρας της, Απόστολος Νέστορας, ήταν εκείνος ο οποίος κατέβηκε πρώτος στην είσοδο της πολυκατοικίας, όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη. Λίγα λεπτά μετά είδε τη σύζυγό του να κατεβαίνει από τις σκάλες, όταν ένα ωστικό κύμα την παρέσυρε και την τραυμάτισε πολύ σοβαρά.

Την επόμενη εβδομάδα η κηδεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να τελεστεί την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, επειδή η Αφροδίτη Νέστορα δεν μπορεί να περπατήσει. Πρέπει να ακολουθήσει αποθεραπεία και, όταν αισθανθεί καλύτερα, με τον πατέρα της θα βρεθεί στην Κοζάνη, για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.