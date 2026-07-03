Τις τελευταίες ημέρες, οι δρόμοι της Νέας Υόρκης έχουν γεμίσει από φίλους και συγγενείς της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παρευρεθούν στον φημολογούμενο γάμο, με το περιοδικό «People» να επιβεβαιώνει ότι πολλοί καλεσμένοι έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία του «Μεγάλου Μήλου».

Τα ξενοδοχεία γύρω από το Madison Square Garden, όπου φέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί η τελετή, είναι γεμάτα από κόσμο. Εκεί έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλοί φίλοι του γαμπρού, ανάμεσα στους οποίους ο Μπροκ Μπάουερς, ο Μάθιου Στάφορντ, ο Μπο Άλεν, ο Κρίντ Χάμφρεϊ, ο Τζορτζ Κιτλ, καθώς και ο Γκρεγκ Όλσεν. Παράλληλα, η μητέρα του Κέλσι, Ντόνα, έφτασε χθες στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενη από τον αδελφό της, Ντον Μπλάλοκ.

Από την πλευρά της νύφης, η Καμίλα Καμπέγιο, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, η Λένα Ντάναμ, ο Τζακ Αντόνοφ, η Άσλεϊ Αβινιόν και η επί χρόνια κολλητή της Άμπιγκεϊλ Άντερσον, εθεάθησαν στους δρόμους της πόλης να απολαμβάνουν τη βόλτα τους.

Οι καλεσμένοι άρχισαν να καταφθάνουν ήδη από τις αρχές της εβδομάδας. Την Τρίτη 30 Ιουνίου, δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες της Σουίφτ, ο Εντ Σίραν και ο Άαρον Ντέσνερ εντοπίστηκαν στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, να απολαμβάνουν το γεύμα τους στο εστιατόριο «BuonaSera on the Lake».

Η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, Ντανιέλ Χάρτγουικ, μοιράστηκε μια σέλφι με τον τραγουδιστή του «Shape of You» στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα πως οι Σίραν και Ντέσνερ τους έκαναν μια «επίσκεψη-έκπληξη». Την ίδια ώρα, πίσω στο Μανχάταν, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, βρέθηκε να τρώει με την παρέα της στο «Emmett's on Grove» στο West Village.

Πηγή: skai.gr

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