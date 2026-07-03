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Ουκρανία: Έπληξε δύο ρωσικά αεροδρόμια στην Κριμαία - Στο στόχαστρο μαχητικά αεροσκάφη και αποθήκες drones

Οι αεροπορικές βάσεις Χβαρντίσκε και Σάκι δέχθηκαν επίθεση, με τη δεύτερη να πλήττεται για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφαλείας

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Κριμέα

Η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικά αεροδρόμια στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία, θέτοντας ως στόχο τουλάχιστον επτά μαχητικά αεροσκάφη και αποθήκες drones, ανακοίνωσε την Παρασκευή η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Οι αεροπορικές βάσεις Χβαρντίσκε (Hvardiyske) και Σάκι (Saky) δέχθηκαν επίθεση, με τη δεύτερη να πλήττεται για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε η SBU στην εφαρμογή Telegram.

Τα μαχητικά αεροσκάφη στο Σάκι «υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν», ανέφερε η υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Κριμαία αεροδρόμια Drones
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