Αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ στη Βουλή για το Ταμείο Ανάκαμψης

Της Άντζυ Κούκη

O Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική σε έντονους τόνους στην κυβέρνηση με αφορμή τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης χαρακτηρίζοντας την αποτυχημένη.

«Αντί να σχεδιάσετε ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπήρχαν σαφείς προτεραιότητες, κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε, καμία διαβούλευση, κανένας διάλογος, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τα Επιμελητήρια, με τις τοπικές κοινωνίες. Όλα ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας του Μαξίμου, που οργάνωσε όλο αυτό το σχέδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε την ανάγκη να συσταθεί κοινοβουλευτική επιτροπή που θα ελέγξει πως και που κατευθύνθηκαν τα χρήματα του Ταμείου. «Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας», ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο παρευρισκόμενος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε για τους στόχους του προγράμματος τονίζοντας πως ήδη έχουν επιτευχθεί οι στόχοι σε ποσοστό της τάξεως του 70%. Κάλεσε δε το ΠΑΣΟΚ να αναγνωρίσει την επιτυχία της κυβέρνησης.

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράφει τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ περιγράφει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Το Ταμείο είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται καθημερινά», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.