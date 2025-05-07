Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, οι αγγλόφωνοι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις σημαντικότερες ειδήσεις στην Ελλάδα από τον υπολογιστή και το κινητό τους στo skai.gr και τον ΣΚΑΪ TV HYBRID.

Το δελτίο είναι διαθέσιμο καθημερινά από τις 5 μ.μ. και για 24 ώρες, για τους αγγλόφωνους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας, φοιτητές, διπλωμάτες, digital nomads, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται στη χώρα μας και παρουσιάζει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και πρέπει να γνωρίζουν όσοι βρίσκονται εδώ.

Το δελτίο παρουσιάζει η Ηλιάνα Μάγρα, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» με προϋπηρεσία στην εφημερίδα The New York Times, με βάση το Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσε και τις σπουδές της.

SKAI NEWS IN ENGLISH

Every day from Monday to Friday at 17.00, all the important news and current affairs happening in Greece, in English. For expats, diplomats, digital nomads, students and tourists, https://www.skai.gr and SKAI TV HYBRID offer a daily news bulletin in English with Iliana Magra.

SKAI NEWS IN ENGLISH AVAILABLE ON https://www.skai.gr and SKAI TV HYBRID.

