Στον ΣΚΑΪ βρέθηκε καλεσμένη η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονηθέντος αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, η οποία εξήγησε τους λόγους που η πλευρά της υπεράσπισης δεν επιθυμεί να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. «Από την έναρξη αυτής της μεγάλης δίκης ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, γαιτί υποβλήθηκαν ενστάσεις από την πλευρά του φυσικού αυτουργού, δεδομένου ότι η καταδίκη του δεν είναι αμετάκλητη», όπως είπε.

«Επειδή υπήρξε το φαιδρό επιχείρημα, κατά τη γνώμη μου, να διαχωριστεί η δίκη και ο φυσικός αυτουργός να δικάζεται μόνος του, ενώ οι συναυτουργοί για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Λυγγερίδη να είναι σε αυτό το δικαστήριο και τώρα να έχει μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, χρησιμοποιούν κάθε δικονομικό τέχνασμα για να καθυστερήσουν όσο καθυστερεί η αμετάκλητη καταδίκη του», υπογράμμισε η κ. Χατζηκωνσταντίνου.

«Το δύσκολο στην υπόθεση είναι ότι αυτός ο 2ος βαθμός δικαιοδοσίας έπρεπε ήδη να έχει προσδιοριστεί - το Εφετείο δηλαδή», συμπλήρωσε. «Δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση ακόμα, μετά από 1 χρόνο. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία όπου όφειλε η πρόεδρος της έδρας να υπογράψει την καθαρογραμμένη απόφαση. Αυτό είναι ένα θέμα, για το οποίο και εμείς ενιστάμεθα. Από αυτήν τη δίκη για τον φυσικό αυτουργό εξαρτώνται άλλες 3: των ανηλίκων συναυτουργών, όσων χωρίστηκαν των συναυτουργών και της σημερινής».

«Όσο δεν έχει παγιωθεί ο φυσικός αυτουργός τι έχει κάνει, πώς θα πάει ο συναυτουργός; Δεν έχουμε καμία απάντηση και επειδή παρήλθε ήδη στις 20 του μήνα δίμηνο από την καταληκτική ημερομηνία, εγώ συνέστησα να προχωρήσουμε σε κάποια καταγγελία και στον υπουργό και στη διοίκηση του Πειραιά. Θα το κάνουμε άμεσα».

Παράλληλα - όπως είπε - θα έπρεπε να είναι αυτονόητο πως από την προδικασία η Δικαιοσύνη θα είχε διασφαλίσει ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας δεν είναι κατηγορούμενος. «Θεωρήθηκε από την πλευρά των κατηγορουμένων ότι οι αστυνομικοί αυτοί δεν πρέπει να καταθέσουν. Οι μαρτυρίες όμως είναι πολλές και σημαντικές και όλες συντείνουν και κατατείνουν στις κατηγορίες», σημείωσε.

«Η ειρωνεία που βλέπουμε θα εξόργιζε όχι μόνο τους γονείς του Γιώργου, αλλά τον κάθε πολίτη. Απλοί πολίτες είναι που έρχονται και δηλώνουν "τι άνθρωποι είναι αυτοί". Αυτό που έμαθα είναι κι ότι οι τίτλοι από κάποιους συνδέσμους είναι Δυτική Αλητεία, το καταλαβαίνετε;»

Πηγή: skai.gr

