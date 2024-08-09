Δαφνούδι Σερρών: Καλύτερη εικόνα στη φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Δαφνούδι του δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εικόνα από το σημείο είναι βελτιωμένη.

Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

