Την προσωρινή κράτηση του 32χρονου κατοίκου Διδυμοτείχου Έβρου ο οποίος συνελήφθη στις 5 Αυγούστου μετά από καταγγελία της 32χρονης συντρόφου του για κατ' εξακολούθηση βιασμό, άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομη κατακράτηση, αποφάσισε σήμερα -μετά την απολογία του κατηγορουμένου- η ανακρίτρια Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Η δικογραφία σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε στις 2 Αυγούστου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Διδυμοτείχου, στους οποίους η σύντροφός του κατήγγειλε σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου ότι «κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2024 έως και τις 2-8-2024 με τη χρήση σωματικής βίας την εξανάγκαζε σε ανοχή γενετήσιων πράξεων και την κατακρατούσε ενός της οικίας του, στο Διδυμότειχο Έβρου χωρίς τη θέλησή της, ενώ είχε αφαιρέσει από την κατοχή της το κινητό της τηλέφωνο και το Δελτίο της Αστυνομικής της Ταυτότητας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση τις πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου «Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Διδυμοτείχου, σε συνεργασία με αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας εντόπισαν και συνέλαβαν στο Διδυμότειχο, έπειτα από επιστάμενες έρευνες, τον 32χρονο ημεδαπό, δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης της Αναπληρώτριας Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας για το αδίκημα του βιασμού κατ' εξακολούθηση» .

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Νίκος Ουζουνίδης, ο 32χρονος κατά την απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού και της παράνομης κατακράτησης και αποδέχθηκε-ομολόγησε την πρόκληση σωματικής βλάβης και την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

«Το κατηγορητήριο είναι τέσσερις πράξεις στην ουσία, μία πράξη αυτή του βιασμού είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και άλλα τρία πλημμελήματα αυτό της παράνομης κατακράτησης, της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία του βιασμού και της παράνομης κατακράτησης και αποδέχεται-ομολόγησε τη σωματική βλάβη και την απειλή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει ότι κατά τη σημερινή διαδικασία της απολογίας η ανακρίτρια με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα αποφάσισε την προσωρινή κράτηση και το κύριο στοιχείο -σύμφωνα με τον κ. Ουζουνίδη- που οδήγησε σ' αυτή την απόφαση ήταν «γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του κατηγορουμένου. Ως εκ τούτου συνδυαστικά οι αποδιδόμενες πράξεις -και κυρίως αυτή του βιασμού γιατί αυτή είναι το κακούργημα που δικαιολογεί και την προσωρινή κράτηση -με την έκδοση του εντάλματος σύλληψης που δείχνει ότι ο δράστης είναι ύποπτος φυγής, εξεδόθη το συγκεκριμένο ένταλμα προσωρινής κράτησης».

Τέλος ο κ. Ουζουνίδης δηλώνει πως από τα στοιχεία της δικογραφίας και από το ιατροδικαστικό πόρισμα που εκδόθηκε σήμερα προκύπτει ότι το κύριο αδίκημα -αυτό του βιασμού- δεν υφίσταται. «Δεν υπάρχουν ίχνη βιασμού, οι δύο πράξεις είναι ομολογημένες οπότε ο κατηγορούμενος θα δικαστεί για δύο πλημμελήματα», καταλήγει ο συνήγορος του 32χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.