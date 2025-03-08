Conde Nast Traveller: Οι μισές Κυκλάδες στους top προορισμούς για το 2025

Η Μήλος και η Πάρος βρίσκονται στις δύο πρώτες επιλογές του διεθνούς φήμης ταξιδιωτικού Μέσου Conde Nast Traveller στις προτάσεις για επίσκεψη το 2025, με πολλά νησιά των Κυκλάδων να ακολουθούν στις αμέσως επόμενες θέσεις. Η επιλογή έγινε, όπως αναφέρεται, από την πολυταξιδευμένη ομάδα του περιοδικού, πράγμα που αντικατοπτρίζει με τον πλέον έγκυρο τρόπο τη σημαντική απήχηση που έχουν αποκτήσει τα δύο κυκλαδίτικα νησιά στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα.

Σημειώνεται ότι στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ύδρα και ακολουθούν Σίφνος, Σαντορίνη, Σύρος, Φολέγανδρος, Κρήτη, Κέρκυρα, Νάξος, Κεφαλονιά, Άνδρος, Σέριφος, Μύκονος, Ζάκυνθος, Αμοργός, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Τήνος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη, Αστυπάλαια και Σκιάθος.

Το 2024 ήταν μια ακόμα χρονιά μέσα στην οποία τα ελληνικά νησιά βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων Eλλήνων και ξένων τουριστών.

Με βάση ανακοίνωση της πλατφόρμας της Ferryscanner, που ανέλυσε τα δεδομένα της πλατφόρμας, για τις κορυφαίες επιλογές τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους επισκέπτες, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που προτίμησαν περισσότερο, η Μύκονος ήταν ο δημοφιλέστερος προορισμός για το 2024, με 42.881 κρατήσεις. Ακολούθησαν η Πάρος με 41.164 κρατήσεις και η Σαντορίνη με 35.092.



Εξετάζοντας ξεχωριστά τους προορισμούς που προτίμησαν οι Έλληνες ταξιδιώτες, η Μύκονος βρέθηκε στην κορυφή των επιλογών τους, με το Ηράκλειο, την Τήνο, την Πάρο και την Αίγινα να ακολουθούν. Από την άλλη πλευρά, οι ξένοι επισκέπτες έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στην Πάρο, τη Μήλο, τη Μύκονο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή γοητεία που ασκούν οι Κυκλάδες στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό.

Πηγή: Cyclades24.gr

