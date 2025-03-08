Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Χρόνια Πολλά στον Ερμή – Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα εορτάζεται επίσης παγκοσμίως η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 

eortologio

Σήμερα, Σάββατο 8 Μαρτίου 2025, η εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ερμή τον Απόστολο, τον όσιο Θεοφύλακτο και τιμά το θαύμα κολλύβων του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. 

Χρόνια Πολλά ευχόμαστε στους: 

- Ερμής
- Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
- Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα 

Σήμερα γιορτάζεται επίσης παγκοσμίως η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας. 

☀ Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 18:25

