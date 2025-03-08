Εορτολόγιο: Χρόνια Πολλά στον Ερμή – Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 8 Μαρτίου 2025, η εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ερμή τον Απόστολο, τον όσιο Θεοφύλακτο και τιμά το θαύμα κολλύβων του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.
Χρόνια Πολλά ευχόμαστε στους:
- Ερμής
- Θεοφύλακτος, Φυλακτός, Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή, Φυλαχτή, Φυλαχτούλα
- Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα
Σήμερα γιορτάζεται επίσης παγκοσμίως η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας.
☀ Ανατολή ήλιου: 06:46 - Δύση ήλιου: 18:25
- Επεισόδια μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος - 61 προσαγωγές και 7 συλλήψεις
- Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Πορφυρίου για τους Α' Χαιρετισμούς της Παναγίας
- Συλλαλητήριο εργατικών συνδικάτων, φοιητικών συλλόγων, μαζικών φορέων στο Σύνταγμα - «Θα φτάσουμε στο τέρμα!»
