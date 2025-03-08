Ούτε στον χειρότερο εφιάλτη τους μπορούσαν να υποψιαστούν ότι για μία οφειλή 200 ευρώ από παλιά μεροκάματα-την οποία μάλιστα είχαν κάνει κίνηση να εξοφλήσουν στο παρελθόν-λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους κάτω από τις ρόδες του οχήματος που οδηγούσε σε κατάσταση αμόκ (και υπό την επήρεια αλκοόλ) ο «Κώστας», ο παλιός εργάτης τους από την Αλβανία.

Είναι σοκαριστικές οι περιγραφές του ζευγαριού, 61 και 58 ετών, για τα όσα έζησαν το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (συσκευαστήριο) που διατηρούν σε χωριό του δήμου Μαλεβιζίου. «Όταν πήγα κοντά του πίστευα ότι ήταν νεκρός» αναφέρει χαρακτηριστικά η 58χρονη για τον σύζυγο της, δευτερόλεπτα αφ’ ότου ο 44χρονος τον είχε παρασύρει. «Ήθελε ξεκάθαρα να τον σκοτώσει», υποστηρίζει. Λίγα λεπτά πριν και η ίδια είχε γλιτώσει στο παρά ένα από του Χάρου τις …ρόδες. Ο 44χρονος μάρσαρε κατευθείαν πάνω της.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο «Κώστας», ο οποίος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου θυμήθηκε ότι ο 61χρονος του χρωστούσε 200 ευρώ από μεροκάματα και αποφάσισε να πάει στο χώρο της οικογένειας (συσκευαστήριο και σπίτι είναι δίπλα), απαιτώντας την καταβολή τους.

Από μέρους του ζευγαριού αναφέρεται ότι πράγματι υπήρχε αυτή η οικονομική εκκρεμότητα των 200 ευρώ, υποστηρίζεται όμως ότι ο 44χρονος ουδέποτε είχε απαντήσει στις κλήσεις του 61χρονου για να τον εξοφλήσει και έτσι το θέμα παρέμενε σε εκκρεμότητα. Την ημέρα εκείνη, αρχικώς στο σημείο ήταν μόνο η 58χρονη. Ο σύζυγος κατέφθασε λίγο αργότερα μαζί με έναν Πακιστανό εργάτη και όταν πληροφορήθηκε το λόγο της επίσκεψης, ζήτησε από τον Αλβανό να κάνει μία βόλτα και να επιστρέψει αργότερα προκειμένου να πεταχτεί στο ΑΤΜ και να «σηκώσει» τα χρήματα.

Τότε-περιγράφεται- ο 44χρονος υπέστη αμόκ. Έκανε ξαφνικά οπισθοπορεία με σκοπό να παρασύρει την 58χρονη που στεκόταν πλάτη σε αυτόν. Η γυναίκα αντιλήφθηκε την κίνηση την τελευταία στιγμή και πρόλαβε να τρέξει και να γλιτώσει. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον άνδρα της, τον οποίο και παρέσυρε. Τον έσερνε και τον στριφογύριζε για 2,5 με 3 μέτρα, αναφέρεται, μέχρι που ο άνθρωπος κατέπεσε στο έδαφος. Η γυναίκα έντρομη έτρεξε πάνω από τον σύζυγο της, πιστεύοντας ότι ήταν νεκρός.

Και ο ίδιος όμως ο 61χρονος τραυματίας, ο οποίος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, φέρεται να περιγράφει: «Θυμάμαι να με σέρνει και να με στριφογυρίζει κατά μήκος του αγροτικού μου μέχρι που τελείωσε το αμάξι και έπεσα στο έδαφος…»

Τότε πια ο 44χρονος αποχώρησε… Αξίζει να αναφερθεί ότι σε βάρος του έχουν σχηματιστεί άλλες τέσσερις ποινικές δικογραφίες, το 2018, το 2020, το 2021 και το 2023, ενώ, όπως έχει γράψει το Cretalive.gr το 2023 υπήρχε αίτημα της ΕΛ.ΑΣ να απελαθεί για λόγους δημοσίας τάξης, ωστόσο απορρίφθηκε μετά από προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Ο 44χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Δευτέρα για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της οδήγησης οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Πηγή: Cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.