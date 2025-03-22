Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης στο οποίο σκοτώθηκε 50χρονη όταν τη χτύπησε όχημα, που οδηγούσε 60χρονος χωρίς δίπλωμα και σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν μεθυσμένος.

Τραγική φιγούρα ο σύζυγος της 50χρονης ο οποίος την έψαχνε και δεν απαντούσε. «Άφησε το παιδί, πήγε να κάνει κάποιες δουλειές στον Λαγκαδά, ήταν στην επιστροφή για να πάει να πάρει το παιδί. Επειδή άργησε να έρθει, πήρα τηλέφωνο δε μου απάντησε. Ξαναπήρα δε μου απάντησε», ανέφερε μιλώντας στο Mega.

Με σπασμένη φωνή συνέχισε: «Με πήραν τηλέφωνο από το κλαμπ να πάω να πάρω το παιδί, στην ερώτησή μου ‘η Χαρά δεν ήρθε;’ Όχι μου λένε, πιθανόν να έχει μπλέξει σ ένα τροχαίο που έγινε εδώ κοντά. Πήρα λοιπόν το παιδί, περνώντας είδα κάποιον γνωστό μου εκεί λέω ‘τι έγινε; Μου λέει μια τράκα’».

«Τι συμβαίνει λέω; Δύο αυτοκίνητα. Τι χρώμα είναι το αυτοκίνητο λέω. Ένα άσπρο κι ένα μπλε. Μόλις είπε μπλε κάνω το συνειρμό που δε μου απαντούσε στα τηλέφωνα, πήγα και την ώρα που πήγα τη βγάζανε από το αυτοκίνητο και τη βάζανε στη σακούλα».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 60χρονος οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα σε ένα επικίνδυνο σημείο του δρόμου και φαινόταν να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

«Αφήνω το αυτοκίνητό μου, τρέχω, βλέπω καπνούς, τρέχει ο πατέρας μου και η φίλη μου που ήμασταν μαζί, βρίσκω τον μεθυσμένο οδηγό του μιλάω ‘είστε καλά, είστε καλά’, εκείνος στον κόσμο του και προσπάθησα να πάω στα συντρίμμια για να δω ποιος άνθρωπος ήταν μέσα. Βρήκα το σφυγμό της κυρίας, δυστυχώς ήταν ήδη νεκρή», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας

Η θεία της άτυχης μίλησε επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό αποκαλύπτοντας πως ο οδηγός του μοιραίου οχήματος κυκλοφορούσε συχνά υπό την επήρεια μέθης στο χωριό.

«Αυτός και το προηγούμενο βράδυ κυκλοφορούσε μεθυσμένος και του πήρε τα κλειδιά ένας συγχωριανός μας, άνοιξε το αυτοκίνητό του και τον έβαλε μέσα να κοιμηθεί», ανέφερε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Δυστυχώς ένας άνθρωπος έκλεισε σπίτια, ένας άνθρωπος αν μπορώ να τον πω άνθρωπο. Δεν μπορώ παιδιά τίποτα άλλο, πονάω».

Ο 60χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

