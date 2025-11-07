Την ανάγκη επαγρύπνησης για να μην επαναληφθεί η «Νύχτα των Κρυστάλλων» τονίζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) σε ανακοίνωσή του για την 87η επέτειο από το ναζιστικό πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της Γερμανίας, τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1938.

Η «Νύχτα των Κρυστάλλων» «αποτέλεσε την πρώτη έμπρακτη κίνηση της κανονικοποίησης του μίσους, της νομιμοποίησης της βίας και της απονομιμοποίησης των δικαιωμάτων των Εβραίων.Ήταν η συνέπεια μιας εκστρατείας που όλοι αψήφησαν, ήταν η νύχτα που προειδοποιούσε για την αφετηρία της αλλοίωσης και της κατάλυσης των αρχών της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έστρωσαν τον δρόμο προς το 'Αουσβιτς, ήταν η νύχτα που η υποκουλτούρα του φανατισμού επικράτησε της κουλτούρας του πολιτισμού και του ανθρωπισμού», σημειώνει το ΚΙΣΕ.

Υπογραμμίζει δε, πως «σήμερα, 87 χρόνια μετά, ο αντισημιτισμός γιγαντώνεται και πάλι και απειλεί τους Εβραίους σ΄όλον τον κόσμο. Με το προσωπείο του αντισιωνισμού, το αντισημιτικό μίσος τρέφεται από την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και τη σύγχυση εννοιών και διαβρώνει μυαλά και αποπροσανατολίζει κοινωνίες».

Υπενθυμίζει το ΚΙΣΕ πως «μόλις χθες, 87 χρόνια μετά τη Νύχτα των Κρυστάλλων στη Γερμανία, σβάστικες σχεδιάστηκαν πιθανότατα με ανθρώπινο αίμα σε αυτοκίνητα, γραμματοκιβώτια και προσόψεις κτιρίων στο Χάναου στη Γερμανία. Και στη Θεσσαλονίκη φανατικοί αντισημίτες βανδάλισαν τη Στήλη Μνήμης του Εβραϊκού συνοικισμού Κάμπελ. Τη στήλη που θυμίζει ότι τη νύχτα της 29ης Ιουνίου 1931, μέλη της εθνικιστικής και αντισημιτικής οργάνωσης «Εθνική Ενωσις "Η Ελλάς"» επέδραμαν και πυρπόλησαν τον συνοικισμό».

Το ΚΙΣΕ καλεί Πολιτεία και θεσμούς «να αναγνωρίσουν ότι εδώ και καιρό το καμπανάκι της ιστορίας χτυπάει επίμονα, για να θυμίσει ότι το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά, και στοχεύει ξανά, με διαφορετικά κίνητρα, τους Εβραίους. Και δεν μπορεί κανείς πλέον να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε, δεν γνώριζε… » και καλεί όλους, τοπικούς άρχοντες και πολίτες, σε επαγρύπνηση.

