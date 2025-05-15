Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος άντρας 93 ετώνσυνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο, κατηγορούμενος ότι ξυλοφόρτωσε την 86χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 93χρονος χτύπησε με γροθιές και με ξύλινο μπαστούνι την ηλικιωμένη γυναίκα του.

Η παθούσα εντοπίστηκε την επομένη το πρωί από υπαλλήλους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του δήμου Λαγκαδά, που της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα είπε η 86χρονη στους αστυνομικούς, η επίθεση ήταν αναίτια.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα τραύματά της, ενώ εις βάρος του 93χρονου συζύγου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο 93χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

