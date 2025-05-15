Ένα απρόοπτο συμβάν καταγράφηκε σήμερα στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας περιπατητής τραυματίστηκε από πέτρα.

Συγκεκριμένα, πέτρα αποκολλήθηκε και χτύπησε τον άνδρα με καταγωγή από τη Γαλλία, ο οποίος περνούσε από το σημείο εκείνη τη στιγμή.

Ο τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews είναι ελαφρύς.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

