Νέος τραυματισμός στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Πέτρα έπεσε πάνω σε τουρίστα

Ο τραυματισμός είναι ελαφρύς - Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων

φαράγγι Σαμαριάς

Ένα απρόοπτο συμβάν καταγράφηκε σήμερα στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας περιπατητής τραυματίστηκε από πέτρα.

Συγκεκριμένα, πέτρα αποκολλήθηκε και χτύπησε τον άνδρα με καταγωγή από τη Γαλλία, ο οποίος περνούσε από το σημείο εκείνη τη στιγμή.

Ο τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews είναι ελαφρύς.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

TAGS: Χανιά τουρίστας Φαράγγι
