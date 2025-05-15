Πέθανε ο σπουδαίος αρχαιολόγος Γιάννης Τζεδάκις

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σπουδαίος αρχαιολόγος Γιάννης Τζεδάκις, που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και ανάδειξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τόνισε το σπουδαίο έργο του:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιάννη Τζεδάκι, ενός σημαντικού αρχαιολόγου και δημόσιου λειτουργού που υπηρέτησε πολύπλευρα την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Γιάννης Τζεδάκις διέγραψε γόνιμη σταδιοδρομία στο Υπουργείο Πολιτισμού, διερχόμενος ολόκληρη την κλίμακα της ιεραρχίας. Επιμελητής και, κατόπιν, προϊστάμενος στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης, Κυκλάδων, καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, επί πολλά χρόνια Διευθυντής Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και αργότερα, Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων. Με πολύπλευρη δράση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υπήρξε συνιδρυτής του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, όπως και πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μουσείων Αρχαιολογίας και Ιστορίας.

Ο Γιάννης Τζεδάκις συνδύασε την ανασκαφική έρευνα, στην οποία επιδόθηκε στην Κρήτη, με τη διοργάνωση σημαντικών εκθέσεων, και με τη θεσμική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην οικογένειά του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Αντώνης Βασιλάκης, στενός φίλος του αρχαιολόγου.

Πηγή: skai.gr

