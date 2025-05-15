Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τη διεξαγωγή της πρότυπης δίκης για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο που διεξάγεται στο ΣτΕ στις 6 Ιουνίου 2025, κηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας την ίδια μέρα από την έναρξη του ωραρίου έως τις 11:00πμ.

Παράλληλα, καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει έξω από το ΣτΕ, στις 9:30πμ (Αιόλου και Σοφοκλέους).

Από τη στάση εργασίας εξαιρούνται οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας που εμπλέκονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και όλοι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι.

Την προγούμενη ημέρα, στις 5 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. το οποίο και θα αποφασίσει για την παραπέρα δράση και διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.

