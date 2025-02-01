Το γεφύρι του Μανώλη είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Ίσως να είναι το μοναδικό γεφύρι στον κόσμο που εξαφανίζεται για μήνες ολόκληρους, καθώς τα νερά του ποταμού Αγραφιώτη κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες το καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Μόνο όταν τα νερά υποχωρούν, αποκαλύπτεται ξανά, σαν να αναδύεται από το παρελθόν. Το θέαμα είναι σπάνιο, μοναδικό και απόκοσμο.

Μέσα από το βίντεο του Up Stories, ανακαλύψτε την απίστευτη ιστορία αυτού του ξεχωριστού γεφυριού:

Πηγή: skai.gr

